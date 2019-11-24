استئناف بابل تصدر أمرا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظ

أصدرت محكمة استئناف بابل، اليوم الاحد، أمرا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظ كرار العبادي. وقال مصدر حكومي لـ الخليج 365، إن استئناف بابل اصدرت أمرا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظ كرار العبادي وتحدد ٣١ كانون الثاني موعدا للحكم عليه غيابيا لعدم حضوره جلسات المرافعة.

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