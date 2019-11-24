أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أوامر استقدام وأحكام إدانة بحق عدد من مديري الدوائر في محافظة ذي قار.
وأضافت، أن "أوامر الاستقدام شملت مدير ضريبة ذي قار، إضافة إلى معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية في المحافظة؛ بتهمة هدر المال العام"، لافتة إلى "صدور حكمين بالحبس بحق المدانين مدير تقاعد ذي قار ومدير عقارات الدولة السابقة في المحافظة".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، خلال الشهر الحالي، صدور عدة أوامر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار، من بينهم المحافظ السابق ومعاون المحافظ، إضافةً إلى المديرينِ العامينِ للتربية والاستثمار ومدير حقل الغراف النفطي.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين بذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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