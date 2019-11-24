نائب يطالب بمحاسبة الخارجية لتكرار خرق السيادة العراقية

طالب النائب عدي عواد، الاحد، بمحاسبة وزارة الخارجية لتكرار خرق السيادة العراقية.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب محاسبة وزارة الخارجية العراقية لتكرار خرق سيادة العراق من قبل الامريكين".
واضاف ان "وزارة الخارجية في حالة نوم عميق ولاتمثل العراقيين"، مشددا على "ضرورة محاسبتها ".
يذكر ان نائب الرئيس الامريكي مايك بنس زار قاعدة عين الاسد بالانبار في زيارة غير معلنة والتقى بالجنود الامريكيين هناك وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الشكر، فيما توجه الى اربيل والتقى برئيس الاقليم نيجرفان البارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني.
الامر الذي اعتبره بعض السياسيين ان هذه الزيارة هي خرق للسيادة العراقية كونها غير معلنة اضافة الى انه لم يصل الى بغداد للقاء المسؤولين في الحكومة العراقية.
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