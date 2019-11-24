خبير اقتصادي يدعو إلى وضع سلم جديد لرواتب موظفي القطاع العام

دعا عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، الاحد، الحكومة العراقية إلى وضع سلم جديد لرواتب موظفي القطاع العام، مبينا ان سلم الرواتب الحالي مضر بالطبقة المتوسطة.

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "سلم الرواتب المعمول بهِ يتناسب مع الوضع المعاشي والاقتصادي قبل 20 عام"، مبينا أن"هناك زيادة كبيرة في العرض والطلب مما يتوجب تعديل سلم الرواتب الوظيفي".

ولفت العطار إلى "أهمية تطبيق برنامج جديد لسلم الرواتب من أجل استفادة أكبر من شريحة الموظفين الحكوميين لتفادي زيادة الفقر وعدم السيطرة على صعوبة تكاليف الحياة".

وبين العطار أن"سلم الرواتب الحالي مضر بالطبقة المتوسطة"، مؤكدًا أن "تعديل الرواتب يساعد على النهوض باقتصاد البلاد".