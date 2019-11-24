مكتب نائب الرئيس الأمريكي يصدر بيانا بشأن زيارة بنس للعراق

اصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاحد، بيانا بشأن زيارة الاخير الى العراق، فيما اشار الى انه عاد الى واشنطن.

وقال المكتب في بيان نشرته السفارة الامريكية في بغداد وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب الرئيس الأمريكي وصل في وقت مبكر من صباح يوم امس إلى قاعد الأسد الجوية حيث أستمع هناك إلى موجز لقائد قوة المهام المُشتركة حول عملية العزم الصلب كما وأجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي".

Advertisements

واضاف ان "نائب الرئيس قدم وجبة عيد الشُكر للجنود الأمريكيين المُتمركزين في قاعدة الأسد الجوية وألقى خطاباً لهم".

وتابع ان "نائب الرئيس الأمريكي واصل جولته متوجهاً إلى مطار أربيل الدولي لعقد إجتماع ثنائي مع رئيس حكومة إقليم كردستان، ومن ثم ألقى نائب الرئيس خطاباً الى الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك وقدم لهم وجبة عيد الشُكر"، موضحا انه "عاد إلى العاصمة واشنطن".