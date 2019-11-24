الحكيم: نجدد مطلبنا محاسبة رؤوس الفساد ومحاكمتهم امام الشعب

وقال الحكيم في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، إنه "التقى جمعا من القيادات النقابية والمهنية في العراق واستمع الى مداخلاتهم القيمة".

وأوضح الحكيم أنه جدد خلال اللقاء دعمه "للمطالب الحقة للمتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها على وفق المدة الزمنية المحددة"، مشددا على ضرورة "جدولة المطالب على وفق الاولويات والجهات المعنية واهمية معالجة وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية".



واعتبر الحكيم، ان "تيار الحكمة الوطني قطع شوطا كبيرا في تهيئة الارضية المناسبة للمضي بالتشريعات التي تحقق المطالب ولن يدخر وسعا مع باقي القوى السياسية في سبيل تحقيقها".

كما أكد ان "من ايجابيات التظاهرات انها حفزت الجيل الشبابي الذي طالما تحدثنا عنه ونفتخر به اليوم اذ جعلت له قضية يدافع عنها بوعي عال".