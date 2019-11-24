جدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، مطالبته بالكشف عن المتسببين باراقة الدماء سواء من المتظاهرين او الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة، فيما شدد على ضرورة الاسراع بكشف ومحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم بشكل علني.
وأوضح الحكيم أنه جدد خلال اللقاء دعمه "للمطالب الحقة للمتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها على وفق المدة الزمنية المحددة"، مشددا على ضرورة "جدولة المطالب على وفق الاولويات والجهات المعنية واهمية معالجة وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية".
واعتبر الحكيم، ان "تيار الحكمة الوطني قطع شوطا كبيرا في تهيئة الارضية المناسبة للمضي بالتشريعات التي تحقق المطالب ولن يدخر وسعا مع باقي القوى السياسية في سبيل تحقيقها".
كما أكد ان "من ايجابيات التظاهرات انها حفزت الجيل الشبابي الذي طالما تحدثنا عنه ونفتخر به اليوم اذ جعلت له قضية يدافع عنها بوعي عال".
وجدد الحكيم، "مطلبنا بالكشف عن المتسببين باراقة الدماء سواء من المتظاهرين او الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة وضرورة الاسراع بكشف ومحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم بشكل علني امام الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: نجدد مطلبنا محاسبة رؤوس الفساد ومحاكمتهم امام الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.