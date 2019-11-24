ﻛﺸﻔﺖ مديرية الدفاع المدني، الاحد، ان اﻏﻠﺐ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﺎرﻋﻲ اﻟﻨﻬﺮ واﻟﺮﺷﻴﺪ وﺳﺎﺣﺔ اﻟﺨﻼﻧﻲ "ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ"، ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ان ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺪث مرتين او اﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. وقال ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺟﻮدت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ داود، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، إن "آﺧﺮ ﺣﺮﻳﻖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﺮق اﻟﺪﻓﺎع المدني اﺧﻤﺎده ﻛﺎن ﻓﺠﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ الماضية ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة ﺑﻐﺪاد"، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ "ﻟﺘﻌﺮض ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻻﻃﻔﺎء اﻟﻰ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ المندسين". واﺿﺎف ان "اﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺷﺎرﻋﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﻨﻬﺮ وﺳﺎﺣﺔ اﻟﺨﻼﻧﻲ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺣﻴﺚ ان ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻜﺮر مرتين او ﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻬﺎ "ﻧﺸﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻣﻲ زﺟﺎﺟﺎت اﻟﺤﺮق المعروفة بالمولوتوف". Advertisements وﺗﺎﺑﻊ ان "ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻓﺎع المدني ﻫﻮ اﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ دور ﻓﺮق اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻻﺳﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﻋﻠﻤﻲ ﻻﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮﺛﻘﺔ تبين ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺻﺤﺎب المباني اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وراء اﻧﺪﻻع ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اﻛﺪ المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ المحنا ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، أن "اﻓﺘﻌﺎل اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ المخطط ﻟﺠﺮ اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، اذ ﺗﻢ اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ المتهمين"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد ﺟﻤﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺆﻻء المخربين". وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ لمنتسبي اﻟﺪﻓﺎع المدني أﻛﺪ المحنا ان "اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ لمنتسبي اﻟﺪﻓﺎع المدني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن اﻟﻰ اﻻﻋﺘﺪاءات ممنهجة ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄداء واﺟﺒﻬﻢ".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: اغلب ﺤﺮاﺋﻖ بشارعي اﻟﻨﻬﺮ واﻟﺮﺷﻴﺪ وﺳﺎﺣﺔ اﻟﺨﻼﻧﻲ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.