شقيق أمير قطر يثير الجدل من داخل جزيرة تتنازع عليها الإمارات وإيران

قام شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، بزيارة مفاجئة، إلى جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران منذ عام 1971.
وحسب موقع "آخرين خبر" الإيراني، "سافر شقيق أمير قطر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، ونشر صورا عن تواجده في إيران عبر حسابه على "إنستغرام".
وقال الموقع الإيراني، إن "الشيخ خليفة بن حمد نشر صورته عليها العلم الإيراني إلى جانب اسم جزيرة أبو موسى، زاعما أن ذلك يمكن أن يكون علامة على انقلاب موقف قطر في قضية مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى".
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