اتهمت النيابة العامة الإيرانية، اليوم الاحد، السعودية بتمويل حملة للمعارضين الإيرانيين عبر الإنترنت لتوجيه ما سمته "الاضطرابات" الأخيرة في البلاد.
وأضاف المسؤول الإيراني أن السعودية مولت جزءا هاما من هذه الحملة.
وكانت الحكومة الإيرانية قد توعدت أمس السبت بــ"رد حازم" على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.
وشهدت إيران مظاهرات منتصف تشرين الثاني الحالي، بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنسبة 200 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتهم السعودية بتمويل أنشطة 'معادية' على الإنترنت خلال التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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