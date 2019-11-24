ريال مدريد يعاقب سوسيداد بثلاثية في الليغا

وعاد الميرينجي إلى نتيجة المباراة، عن طريق ركلة حرة غير مباشرة، أرسلها لوكا مودريش من الجهة اليسرى على رأس كريم بنزيما، الذي سبق الجميع، ليودع الكرة بصدره في الشباك.

وأضاف فيديريكو فالفيردي ثاني أهداف الريال مع بداية الشوط الثاني، بتسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت في المدافع الباسكي، لتغير مسارها عكس حركة الحارس المغلوب على أمره، لتعلن الدقيقة 48 عن تقدم الفريق المدريدي بثاني الأهداف.



وفي الدقيقة 74، انطلق جاريث بيل من الجهة اليمنى، وفي الأخير بعث عرضية على القائم البعيد لكريم بنزيما، الذي هيأها بالرأس للوكا مودريتش، الذي أطلق تصويبة لا تصد ولا ترد سكنت الشباك.

بهذه النتيجة، يكون ريال مدريد قد تقاسم صدارة الليجا مع برشلونة، ولكل منهما 28 نقطة، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 23 نقطة وفي المركز الخامس.