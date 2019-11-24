ريال مدريد يعاقب سوسيداد بثلاثية في الليغا

2019-11-23 | 22:51
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وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الريال عن هدف التعديل، كاد لاعبه المعار في سوسيداد أن يضاعف معاناته بالضربة الثانية، بتسديدة قوية من على حدود من منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا بصعوبة.
وأضاف فيديريكو فالفيردي ثاني أهداف الريال مع بداية الشوط الثاني، بتسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت في المدافع الباسكي، لتغير مسارها عكس حركة الحارس المغلوب على أمره، لتعلن الدقيقة 48 عن تقدم الفريق المدريدي بثاني الأهداف.
وفي الدقيقة 74، انطلق جاريث بيل من الجهة اليمنى، وفي الأخير بعث عرضية على القائم البعيد لكريم بنزيما، الذي هيأها بالرأس للوكا مودريتش، الذي أطلق تصويبة لا تصد ولا ترد سكنت الشباك.
بهذه النتيجة، يكون ريال مدريد قد تقاسم صدارة الليجا مع برشلونة، ولكل منهما 28 نقطة، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 23 نقطة وفي المركز الخامس.
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