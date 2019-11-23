2019-11-23 | 20:39
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خاض منتخبنا الوطني، اليوم السبت، الوحدة التدريبية في ملعب الجامعة، استعدادا لملاقاة المنتخب القطري ضمن افتتاح بطولة خليجي ٢٤ التي ستفتتح يوم الثلاثاء المقبل.
وغاب عن الوحدة التدريبية لاعبو فريق الشرطة لانشغالهم مع فريقهم بالبطولة العربية التي سيلاقون فيها فريق نواذيبو الموريتاني، يوم الاثنين المقبل، في ملعب الخور، وبعد انتهاء المباراة سيلتحقون بوفد المنتخب.
وقال رئيس الوفد، علي الاسدي في بيان لاتحاد الكرة، إن "مفاوضاتنا مع فريق الشرطة لم تثمر عن نتائج، لذلك غاب جميع لاعبي الشرطة عن الوحدات التدريبية، وسيلتحقون بالوفد فور انتهاء مباراتهم مع نواذيبو الموريتاني يوم غد الاثنين، حيث خاض المنتخب الوحدة التدريبي بكل أريحية وجاهزية لملاقاة المنتخب القطري في افتتاح البطولة".
وأضاف أن "اللاعب، مهند علي، التحق بوفد المنتخب، يوم امس، بعد انتهاء مباراة فريقه الدحيل، إذ أعطى المدرب اليوم راحة للاعب من اجل الاستشفاء".
وبين الاسدي، أن "المدرب الى الآن لم يستدعِ أي لاعب من اجل الالتحاق بوفد المنتخب، وهذا الامر بالتأكيد متروك له".
وقال رئيس الوفد، علي الاسدي في بيان لاتحاد الكرة، إن "مفاوضاتنا مع فريق الشرطة لم تثمر عن نتائج، لذلك غاب جميع لاعبي الشرطة عن الوحدات التدريبية، وسيلتحقون بالوفد فور انتهاء مباراتهم مع نواذيبو الموريتاني يوم غد الاثنين، حيث خاض المنتخب الوحدة التدريبي بكل أريحية وجاهزية لملاقاة المنتخب القطري في افتتاح البطولة".
وأضاف أن "اللاعب، مهند علي، التحق بوفد المنتخب، يوم امس، بعد انتهاء مباراة فريقه الدحيل، إذ أعطى المدرب اليوم راحة للاعب من اجل الاستشفاء".
وبين الاسدي، أن "المدرب الى الآن لم يستدعِ أي لاعب من اجل الالتحاق بوفد المنتخب، وهذا الامر بالتأكيد متروك له".
كانت هذه تفاصيل خبر ميمي يضيء عتمة تدريبات اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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