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ميمي يضيء عتمة تدريبات اسود الرافدين

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2019-11-23 | 20:39

ميمي يضيء عتمة تدريبات اسود الرافدين

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خاض منتخبنا الوطني، اليوم السبت، الوحدة التدريبية في ملعب الجامعة، استعدادا لملاقاة المنتخب القطري ضمن افتتاح بطولة خليجي ٢٤ التي ستفتتح يوم الثلاثاء المقبل.
وغاب عن الوحدة التدريبية لاعبو فريق الشرطة لانشغالهم مع فريقهم بالبطولة العربية التي سيلاقون فيها فريق نواذيبو الموريتاني، يوم الاثنين المقبل، في ملعب الخور، وبعد انتهاء المباراة سيلتحقون بوفد المنتخب.

وقال رئيس الوفد، علي الاسدي في بيان لاتحاد الكرة، إن "مفاوضاتنا مع فريق الشرطة لم تثمر عن نتائج، لذلك غاب جميع لاعبي الشرطة عن الوحدات التدريبية، وسيلتحقون بالوفد فور انتهاء مباراتهم مع نواذيبو الموريتاني يوم غد الاثنين، حيث خاض المنتخب الوحدة التدريبي بكل أريحية وجاهزية لملاقاة المنتخب القطري في افتتاح البطولة".

وأضاف أن "اللاعب، مهند علي، التحق بوفد المنتخب، يوم امس، بعد انتهاء مباراة فريقه الدحيل، إذ أعطى المدرب اليوم راحة للاعب من اجل الاستشفاء".


وبين الاسدي، أن "المدرب الى الآن لم يستدعِ أي لاعب من اجل الالتحاق بوفد المنتخب، وهذا الامر بالتأكيد متروك له".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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