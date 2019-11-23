بنس يلتقي البارزاني ويؤكد أهمية 'التحالف' بين واشنطن وإقليم كردستان

اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، السبت، عن وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الى اربيل، مشيرة الى أنه التقى رئيسي الاقليم نيجيرفان البارزاني والحكومة مسرور البارزاني، فيما أكد بنس "أهمية التحالف" بين واشنطن وإقليم كردستان.
وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبلا في اربيل، اليوم السبت، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والوفد المرافق له".
وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وعدد من المسؤولين، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة"، موضحة أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار ويحقق المصلحة العامة للعراق وعموم المنطقة".
ونقل البيان عن نائب الرئيس الأمريكي تأكيده "أهمية التحالف بين واشنطن وإقليم كردستان"، مؤكدا "على دور الكورد كحلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة".
وكشف مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، تفاصيل زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الى العراق، وفيما اشار الى أن جرى اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء، أكد أن الزيارة متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.
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