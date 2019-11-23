تحالف النصر يدين زيارة بنس ويؤكد: بغداد عاصمة العراق وليست أربيل

أعرب ائتلاف النصر، السبت، عن إدانته لزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق، فيما أكد أن بغداد عاصمة العراق وليست اربيل.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ائتلاف النصر يدين الزيارة المخلة بالسيادة والتي قام بها نائب الرئيس الاميركي مايك بنس".
وأضاف أن "بغداد هي عاصمة العراق وليست اربيل"، مؤكداً رفضه "قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الاسد واربيل".
وأوضح الائتلاف، أن "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكاً لأحد ليضحي بها، وكان الاولى رفض الزيارة ان لم تراع سيادة الدولة العراقية".
وأضاف أن "بغداد هي عاصمة العراق وليست اربيل"، مؤكداً رفضه "قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الاسد واربيل".
وأوضح الائتلاف، أن "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكاً لأحد ليضحي بها، وكان الاولى رفض الزيارة ان لم تراع سيادة الدولة العراقية".
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