الحلبوسي: قانونا المفوضية وانتخابات البرلمان سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان، مشيرا الى أن هذين المشروعين سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل. وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي". وأضاف أن "هذين القانونين سيتصدران جدول أعمال جلسة يوم الاثنين بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتها".



وكان مصدر برلماني افاد، اليوم السبت، بتأجيل انعقاد جلسته المقررة اليوم الى يوم الاثنين المُقبل. وكان مصدر برلماني افاد، اليوم السبت، بتأجيل انعقاد جلسته المقررة اليوم الى يوم الاثنين المُقبل.

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