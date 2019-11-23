أعلن تحالف الفتح، السبت، عن تقديم طلب لمجلس النواب من أجل تضمين قانوني الانتخابات والمفوضية بجلسة الغد، فيما أشار الى انه تبنى اعتماد الية اعلى الاصوات بنسبة ١٠٠ بالمئة للتمثيل الانتخابي.
وأضاف الغبان، أن التحالف "تبنى اعتماد الية اعلى الاصوات بنسبة ١٠٠ بالمئة للتمثيل الانتخابي، وهو الافضل، وبغية اعادة الثقة مع المواطن، كما ننا سنستمر بمتابعة هذا الموضوع بكل عزم وجدية".
وبشأن موضوعة تعديل الدستور، اشار الغبان الى أن "لجنة التعديلات الدستورية وضعت عند اجتماعاتها اليات للاستماع من النخب والفقهاء والخبراء، فضلا عن عمل استبيانات واستطلاعات للرأي لمعرفة افضل المواد التي يرغب الشعب بتغيرها"، منوها الى وجود "توجهين وهما السير باتجاه تعديل كل الدستور من البداية للنهاية والثاني لتحقيق تغيرات جوهرية وليست مجرد تصحيحات لغوية من خلال تعديل بعض الجوانب كشكل النظام".
وتابع، "كذلك قضية الكتلة الاكبر بحال بقاء النظام برلماني وقضية مجالس المحافظات وحلها او ايجاد الية اخرى بالالغاء النهائي من عدمه وكذلك صلاحيات القائد العام بتعيين القادة وباقي الامور التي لها علاقة بعمل الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف الفتح: قدمنا طلبا للبرلمان لتضمين قانوني الانتخابات والمفوضية بجلسة الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.