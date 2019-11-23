نائب الرئيس الأميركي يصل إلى بغداد

أفادت وسائل إعلام، السبت، بوصول نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق في زيارة غير معلنة. وذكرت قناة "الحرة" الأميركية، أن "نائب الرئيس الأميركي وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة". من جانبها، أفادت "ا ف ب"، بأن "نائب الرئيس الأميركي يتفقد قوات بلاده في العراق".



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