نائب يكشف عن جمع 166 توقيعا لاقالة الحكومة

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "رئاسة مجلس النواب علىيها أن تتحمل المسؤولية تجاه استجواب رئيس الوزراء عادل عبد على جدول أعمال المجلس".

وأضاف، أن "الوضع الحالي للبلاد بعد مرور ٥٠ يوميا أصعب من بداية الأزمة التي بدأت في تشرين الأول وعلى النواب التحرر من كتبهم السياسية بعد ان فشلت في تقديم الحلول المناسبة"، مشيرا الى "جمع ١٦٦ توقيعا او اكثر لنواب لعرضها على رئيس الجمهورية من اجل الضغط عليه وإرسال كتاب إقالة الحكومة".



وتابع، أن "فتا الى أن "الدستور وضع خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية وهي توافق الكتل السياسية في إقالة الحكومة"، موضحا أن "هناك استجواب مقدم من النائب صباح الساعدي وعدنان الزرفي وانا مستعد لتقديم استجواب في حالة الاعتذار من أي جهة".