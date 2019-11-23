البرلمان يؤجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها، اليوم، نصف ساعة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تأجيل الجلسة يأتي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".



ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم السبت، فيما يتضمن جدول الاعمال استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري.