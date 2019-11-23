سائرون النيابية ترفض 'الدائرة الواحدة' وآلية توزيع المقاعد بقانون الانتخابات

وقال النائب عن التحالف صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضره نواب عن سائرون: "نود إطلاع أبناء الشعب على قانون انتخابات مجلس النواب الذي تمت قراءته قراءة أولى، ونؤكد حرصنا على الإسراع بتشريع قانون يلبي طموحات الجماهير ومطالب المرجعية".وأضاف السليطي، أن "أول ملاحظة حول القانون تختص بالأسباب الموجبة التي تحدثت عن أن تشريع القانون بشكل شفاف ونزيه وعادل، وهو أمر غير موجود بالقانون".

وبين، أن "المادة ١٣ توزيع المقاعد بعدد ٢٥١ مقعداً ومنها ٢٤٢ عضواً عاماً والبقية للأقليات، وبحال تقسيم العدد على السكان وبحسب المحافظات، لكن حين رؤية نسبة التقليل على المحافظات نجد أن محافظات ذي قار والبصرة والمثنى وميسان تم التقليل منها مقعداً إضافياً رغم أن التقليل من المفترض للربع، فمحافظة البصرة من المفترض تخصيص ١٩ مقعداً لها، لكن خصص لها ١٨".



وتابع، أن "المادة ١٥ وزعت المقاعد بنسبة ٥٠ بالمئة لأعلى الآصوات ومثلها بحسب الآلية السابقة، وهو أمر مرفوض لأننا نرى بأن يكون الانتخاب الفردي وبنسبة ١٠٠ بالمئة لأنه يعطي مرونة وشفافية اكبر"، مشيراً إلى أن "القانون أبقى على الدائرة الواحدة وهو امر غير صحيح لأننا نعتقد أن الدوائر المتعددة تعطي تمثيلاً أفضل لكل المناطق".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.