نائب عن الفتح: القوى السياسية في امتحان صعب لهذا السبب

رأى النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت، أن القوى السياسية في امتحان صعب، لأنها تريد منح مساحة كافية لمن هو داخل العملية السياسية والأحزاب ولمن هو مستقل، معتبراً أن قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات سيعطيان رسالة بأن نتائج الانتخابات ستشهد "مهنية وشفافية وتغييراً منشوداً" ينتظره العراقيون.
وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوى السياسية في امتحان صعب، لأنها تريد منح مساحة كافية لمن هو داخل العملية السياسية والأحزاب ولمن هو مستقل"، مبيناً أن "قانون انتخابات مجلس النواب الذي جاء من الحكومة فيه بعض الثغرات وسنعمل على تصحيحه ونعطي رسالة اطمئنان إلى أبناء الشعب والمرجعية الرشيدة بأن البرلمان هو انعكاس حقيقي وليس كما يحاول البعض تسميته".
وأضاف الموسوي، أن "جميع القوى السياسية اليوم سواء التي رضت على صيغة القانون او لم ترض هي تسير في أن يكون هناك قانوناً يمنح فرصاً متساوية للجميع"، لافتاً إلى أن "القانون بالإضافة إلى قانون مفوضية الانتخابات، سيعطي رسالة بان نتائج الانتخابات سيكون فيها من المهنية والشفافية والتغيير المنشود الذي ينتظره الشعب العراقي".
وأضاف الموسوي، أن "جميع القوى السياسية اليوم سواء التي رضت على صيغة القانون او لم ترض هي تسير في أن يكون هناك قانوناً يمنح فرصاً متساوية للجميع"، لافتاً إلى أن "القانون بالإضافة إلى قانون مفوضية الانتخابات، سيعطي رسالة بان نتائج الانتخابات سيكون فيها من المهنية والشفافية والتغيير المنشود الذي ينتظره الشعب العراقي".
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت، مساء يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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