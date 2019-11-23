العراق.. جمعة مليونيات وتزايد الاغتيال والخطف









اسماء السيد - اعلن في بغداد اليوم عن ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والقتل للمحتجين والمدونين والناشطين والمحامين والصحافيين من جهات "مجهولة".. وتوكيل محامين لمئات المعتقلين في حين تم رفع الحجب نهائيا عن خدمة التواصل الاجتماعي بينما أجريت أول تجربة للتعداد السكاني المقرر العام المقبل.

ووثقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أحداث التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للفترة بين 16 و20 من الشهر الحالي، مؤكدة أنها اشارت الى ارتفاع حالات الخطف والاغتيال للمتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحافيين من جهات مجهولة.

ودعت المفوضية في بيان الخميس تابعته ""الخليج 365"" الحكومة والاجهزة الامنية المختصة لتحرير مصير المختطفين واطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة .. موضحة انها اشارت الى استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها بإستشهاد المتظاهرين.

وشددت على القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة إلزام الاجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين .. لكنه لوحظ أن المفوضية تغافلت عن ذكر أعداد القتلى والمصابين خلال تلك الأيام الخمسة.

وأوضحت انها وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط وبعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة وأمام بوابة شارع ومطار النجف ونفق المختار في محافظة النجف، مؤكدة على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على سلمية التظاهرات وعدم تعطيل الحياة العامة.

أول تجربة للتعداد السكاني العام في العراق المقرر في 2020

واشارت المفوضية الى انها وثقت قيام القوات الامنية بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع بإتجاه المتظاهرين قرب نقابة المعلمين في محافظة كربلاء المقدسة.. داعيا الى ضرورة التزام قيادات العمليات والشرطة بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين في جميع المحافظات.

توكيل محامين للدفاع عن المعتقلين

وأعلنت مفوضية حقوق الانسان الخميس اتفاقها مع نقابة المحامين العراقيين لتوكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين والذين يصل عددهم الى 600 محتجز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في بغداد الخميس رئيس المفوضية عقيل الموسوي وأعضاء مجلس المفوضين مع ضياء السعدي نقيب المحامين لغرض التنسيق والتعاون لانتداب وتوكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وتنسيق الجهود لإستكمال التحقيقات من قبل القضاء وتعويض الشهداء ومعالجة الجرحى ومتابعة شؤون الموقوفين على خلفية التظاهرات من البالغين والأحداث وتوفير محامين للدفاع عنهم والسماح لذويهم بزيارتهم.

واوضحت المفوضية انها قد زارت المتظاهرين المعتقلين وتعهدت لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم امام القضاء لإطلاق سراحهم.

ومن جهته، كشف مجلس القضاء الأعلى عن عدد المطلق سراحهم من المتظاهرين حتى اليوم. وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان مقتضب إن "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة أو بالإفراج بلغ 2400 موقوف حتى اليوم من دون الكشف عن عدد المعتقلين المتبقين حاليا.

رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي

واليوم رفعت السلطات العراقية الحجب عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاعه جزئياً بسبب التظاهرات الجارية في البلاد.

وقال مصدر في وزارة الاتصالات إن الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة لرفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

يُشار إلى أن الحكومة حجبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الاحتجاجات في 25 من الشهر الماضي وحتى اليوم حيث أنها أعادت في وقت سابق خدمة الانترنت إلى البلاد مع حجب لمواقع التواصل الرئيسية.

مليونية و الجنرال الطقس

وفيما تراهن السلطات على الطقس الممطر والبارد للتخفيف من زخم الاحتجاجات، فقد أعلن المتظاهرون عن تنظيم مليونيات غدا الجمعة في العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب للتأكيد على مطالبهم بالإصلاح الشامل.

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عائلات تزور ابناءها المتظاهرين المعتقلين

ومقابل ذلك، يؤكد المتظاهرون اصرارهم على تصعيد احتجاجاتهم والاستمرار بها حتى تحقيق مطالبهم، على الرغم من الأمطار والبرد القارس والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

ومن جهته، قال النائب الليبرالي فائق الشيخ علي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" واطلعت عليها ""الخليج 365"" مخاطبا المحتجين بالقول "أيها المتظاهرون الأبطال:

‏أحد العوامل الذي تعوّل عليه الأحزاب الحاكمة هو الطقس.

‏إنهم ينتظرون الأمطار.. فاستعدوا لهم بأكياس النايلون والمشمّع لتحموا به أنفسكم.

‏ليش هو المبلل والذي يواجه خراطيم المياه.. يخاف من المطر؟!

‏وإلّي يواجه القنابل والرصاص بصدر عارٍ يخشى من رذاذ؟".

وقد اظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي وتابعتها ""الخليج 365"" عشرات السيارات وهي تنقل من احياء بغداد الى ساحات التظاهر والاعتصام اطنانا من البطانيات والاغطية والفرش واجهزة التدفئة، اضافة الى المواد الغذائية التي تبرع بها المواطنون الى المحتجين.

يشار الى انه منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي سقط في أرجاء العراق حوالي 400 قتيل و16 ألف مصاب من المتظاهرين، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

أول تجربة ميدانية للتعداد السكاني في العراق

ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق للمرة الاولى منذ عام 1987 والذي ينتظر تنفيذه العام المقبل فقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط التجربة الميدانية الاولى لتنفيذ التعداد في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية واستمرت يومين وشملت عمليات الحزم والحصر والترقيم للمباني وملء استمارة التعداد بمشاركة عدد من الباحثين الميدانين والمشرفين المركزيين.

وقال المستشار الوطني للتعداد العام للسكان مهدي العلاق إن هذه اول تجربة ميدانية محدودة ضمن استعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، مبينا ان التعداد يعد عملا تنمويا كبيرا وفي جميع دول العالم يتم الاستعداد له قبل أكثر من سنتين.

واوضح ان اهمية هذه التجربة تتمثل في الوقوف على اية اشكالات محتملة ونقاط القوة والضعف في الميدان إذ يتم تنفيذ التعليمات على أرض الميدان من خلال هذه التجربة بعدها سيتم تقييمها بشكل دقيق.

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عودا كاظم ان هذه تعد التجربة الاولى في السير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المؤمل تنفيذه العام 2020 والذي يتضمن إجراء عدد من الاختبارات لجميع مراحل العمل إذ وقع الاختيار على محافظة الانبار بأن تشهد الاختيار القبلي الاول لاستمارة العد والحصر والترقيم باعتبارها تنعم بالأمن والاستقرار.

وكانت خلافات سياسية قد افشلت عدة محاولات سابقا الاتفاق على تحديد موعد اجراء الاحصاء السكاني في عموم البلاد بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وسيجري الإحصاء السكاني الجديد في العراق للمرة الاولى منذ 23 عاما حيث كان آخر تعداد شامل قد أجري عام 1987 بينما أجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط حيث كانت محافظات اقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة.

وقد جرت عدة محاولات بعدها لاحصاء السكان العراقيين لكنها كانت تتأجل في كل مرة بسبب الخلافات القومية حوله وخاصة في مدينة كركوك ا(255 كم شمال بغداد) الغنية التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، الذي يحكمونه منذ عام 1991 وسط اعتراض سكانها من العرب والتركمان.

وكان أول تعداد لسكان العراق الذي يتجاوز سكانه اليوم 38 مليونا قد جرى عام 1934 حيث بلغ العدد آنذاك ثلاثة ملايين ليبلغ سبعة في إحصاء 1957 الذي اعتبر فيما بعد أساسا في تحديد طبيعة التركيبة السكانية للعراق. وبينما أجل الإحصاء المقرر عام 1987 بسبب ظروف الحرب مع إيران، فإن آخر تعداد أجري عام 1997 أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 25 مليونا.

ويبلغ عدد سكان العراق حاليا 39،250،402 نسمة حسب إحصائية أُجريت في 5 يونيو 2018 وذلك استناداً إلى آخر تقديرات الأمم المتحدة حيث يشكل سكان العراق ما نسبته 0.52 % من مجموع سكان العالم ويحتل المرتبة 36 في قائمة الدول من حيث عدد السكان وتبلغ الكثافة السكانية في العراق 91 شخصاً لكل كيلومتر مربع، بينما يبلغ إجمالي مساحة الأرض 434،320 كيلومترا مربعا حيث يعيش حوالي 68.7 % من السكان في المناطق الحضرية.