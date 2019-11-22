تميم يؤكد لعبد المهدي دعمه للحكومة العراقية في مواجهة التحديات

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر".

وأضاف أن "تميم أكد وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لمافيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".



وأبدى رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، معرباً عن "شكره لموقف قطر قيادة وشعبا في مساندة العراق ودعم أمنه وإستقراره".