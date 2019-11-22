أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، دعمه للحكومة العراقية في مواجهة التحديات.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر".
وأضاف أن "تميم أكد وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لمافيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".
وأبدى رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، معرباً عن "شكره لموقف قطر قيادة وشعبا في مساندة العراق ودعم أمنه وإستقراره".
وأضاف أن "تميم أكد وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لمافيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".
وأبدى رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، معرباً عن "شكره لموقف قطر قيادة وشعبا في مساندة العراق ودعم أمنه وإستقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر تميم يؤكد لعبد المهدي دعمه للحكومة العراقية في مواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.