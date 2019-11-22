القانونية النيابية تدعو من لديهم مقترحات حول قانوني انتخابات البرلمان والمفوضية لتقديمها للجنة

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية النيابية وبعد استكمال القراءة الاولى لقانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، فقد مضت في مناقشة جميع مواده بشكل تفصيلي تمهيداً لعرض القانون للقراءة الثانية والمناقشة بالجلسات المقبلة"، مبينا ان "الشعب العراقي والمرجعية الرشيدة يؤكدان على اهمية الخروج بقانون للانتخابات ومفوضية قائمة على تلك الانتخابات تلبي جميع الطوحات وتحقق الغاية المنشودة من الاصلاح والتغيير".وأضاف الغزي، ان "اللجنة حريصة كل الحرص على تلبية تطلعات الجماهير وتوجيهات المرجعية، بالتالي فهي تدعو جميع شرائح الشعب العراقي ممن لديهم ملاحظات تدعم القانونين وتؤدي الى الوصول الى المزيد من الشفافية والنضوج لهما لتقديمها الى اللجنة لمناقشتها وتضمينها ضمن المقترحات المعدة لهما".

وشدد نائب رئيس اللجنة على "أهمية التعاون بين الجميع بحال اردنا الوصول الى ما يطمح له الجميع من ديمومة ونجاح للعملية الديمقراطية والسياسية في العراق".

