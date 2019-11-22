نائب يكشف عن خلل كبير في مسودة قانون انتخابات البرلمان

كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الجمعة، عن وجود خلل كبير في مسودة قانون انتخابات مجلس النوا، فيما أكد ضرورة وجود تغيير جذري في بنود القانون.
واضف أن "مجلس النواب سيستعين بقدرات الخبراء المحليين والدوليين واراء المحتجين ايضا، بغية تعديل القانون بالشكل الذي يلبي حاجات المجتمع والعملية السياسية بالشكل الامثل"، لافتاً الى ان "هنالك مواد بحاجة الى تعديلات دستورية او رأي قانوني لمعالجتها بينها عدد اعضاء المجلس المقبل والتي ترتبط بنص دستوري يحددها بالنسب السكانية".
وأكد القدو، ان "استكمال تشريع قانون مجلس النواب سيسير جنباً الى جنب مع خطوات التعديلات الدستورية للعديد من المواد التي نعتقد انها بحاجة الى تعديل بما يقوي روح المواطنة ويعالج بعض الاخطاء التي حصلت بالفتات السابقة"، مشدداً على ان "تلك التعديلات سيتم فيها الاستماع الى اراء الامم المتحدة والمتظاهرين والنقابات والمنظمات المختصة للخروج بصورة تحقق المنشود من تلك التعديلات ضمن مرحلة الاصلاحات".
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