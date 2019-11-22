نائب يكشف عن خلل كبير في مسودة قانون انتخابات البرلمان

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب استكمل القراءة الاولى لقانون انتخابات مجلس النواب وقد اطلعنا على جميع تفاصيله"، مبينا ان "هنالك خلل كبير ولابد ان يكون هنالك تغيير جذري في بنود القانون".واضف أن "مجلس النواب سيستعين بقدرات الخبراء المحليين والدوليين واراء المحتجين ايضا، بغية تعديل القانون بالشكل الذي يلبي حاجات المجتمع والعملية السياسية بالشكل الامثل"، لافتاً الى ان "هنالك مواد بحاجة الى تعديلات دستورية او رأي قانوني لمعالجتها بينها عدد اعضاء المجلس المقبل والتي ترتبط بنص دستوري يحددها بالنسب السكانية".

وأكد القدو، ان "استكمال تشريع قانون مجلس النواب سيسير جنباً الى جنب مع خطوات التعديلات الدستورية للعديد من المواد التي نعتقد انها بحاجة الى تعديل بما يقوي روح المواطنة ويعالج بعض الاخطاء التي حصلت بالفتات السابقة"، مشدداً على ان "تلك التعديلات سيتم فيها الاستماع الى اراء الامم المتحدة والمتظاهرين والنقابات والمنظمات المختصة للخروج بصورة تحقق المنشود من تلك التعديلات ضمن مرحلة الاصلاحات".



وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت مساء يوم الثلاثاء ( 19 تشرين الثاني 2019 ) القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.