ذكرت صحيفة عربية، ان اتفاقا بي كتل سياسية جرى على تقديم ما اسمته "اكباش فداء" للقضاء كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين، امبينة ان هذه الخطوة تهدف لإثبات حسن نية للمضي في الإصلاحات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "قوى سياسية عدة توافقت على تقديم ما تم وصفه بأكباش فداء للقضاء، ضمن ملفات فساد تحوم حولهم، كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين"، مبينا ان "النقاش حالياً يدور حول الأسماء".
واضاف ان "اليومين المقبلين سيشهدان استدعاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة ضمن ملفات فساد بينهم وزراء ومحافظين سابقين"، لافتا الى ان "الخطوة تهدف لإثبات حسن نية على المضي في الإصلاحات".
وتابع ان "قرارات الاستدعاء تختلف عن إلقاء القبض، لكن ستكون هناك تحقيقات مع المسؤولين المتهمين بالفساد بالتأكيد، وهذا الأمر سيشمل مسؤولين أيضاً من كركوك وصلاح الدين والأنبار".
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة اصدرا خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من اوامر الاستقدام والقبض ومنع السفر بحق العديد من المسؤولين سواء ببغداد او في محافظات اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: اتفاق سياسي على تقديم اكباش فداء للقضاء كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.