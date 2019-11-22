صحيفة: اتفاق سياسي على تقديم اكباش فداء للقضاء كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين

ذكرت صحيفة عربية، ان اتفاقا بي كتل سياسية جرى على تقديم ما اسمته "اكباش فداء" للقضاء كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين، امبينة ان هذه الخطوة تهدف لإثبات حسن نية للمضي في الإصلاحات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "قوى سياسية عدة توافقت على تقديم ما تم وصفه بأكباش فداء للقضاء، ضمن ملفات فساد تحوم حولهم، كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين"، مبينا ان "النقاش حالياً يدور حول الأسماء".

واضاف ان "اليومين المقبلين سيشهدان استدعاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة ضمن ملفات فساد بينهم وزراء ومحافظين سابقين"، لافتا الى ان "الخطوة تهدف لإثبات حسن نية على المضي في الإصلاحات".

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وتابع ان "قرارات الاستدعاء تختلف عن إلقاء القبض، لكن ستكون هناك تحقيقات مع المسؤولين المتهمين بالفساد بالتأكيد، وهذا الأمر سيشمل مسؤولين أيضاً من كركوك وصلاح الدين والأنبار".

يذكر ان مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة اصدرا خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من اوامر الاستقدام والقبض ومنع السفر بحق العديد من المسؤولين سواء ببغداد او في محافظات اخرى.