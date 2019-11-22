كتل سياسية بدأت تتنصل من الاتفاق الاخير واتهام للديمقراطي بابتزاز الحكومة

كشف مصدر مطلع، ان كتلا سياسية بدأت تتنصل من الاتفاق الاخير الذي جرى في منزل رئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم، فيما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بابتزاز الحكومة.

وقال المصدر ان "الاتفاق الاخير الموقّع بين الكتل السياسية في منزل رئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم لم يعد يدعمه سوى اربعة كتل"، مشيرا الى ان "كتلا اخرى بدأت تتنصل من الاتفاق، بسبب رد فعل الشارع الغاضب عليه ومحاولتها البقاء بعيداً عن سهام المتظاهرين الموجهة ضد جميع القوى السياسية".

واتهم المصدر "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بابتزاز الحكومة في الدعم الذي يقدمه لها مقابل الحصول على مكاسب مالية وإدارية مختلفة لإقليم كردستان، على حساب بغداد".

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من جانبه، اعتبر النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "الاتفاقيات الأخيرة التي نتجت عن اجتماعات القادة السياسيين، لا يمكن الانقلاب عليها"، مبينا أنّ "تلك الاتفاقيات متماشية مع رؤية المرجعية الدينية، ومع الكثير من مطالب الإصلاح التي تطالب بها الجماهير المنتفضة، لذا فإن الانقلاب عليها غير ممكن"، وفقا لقوله.

وتابع أنّ "الإجراءات التي تحتاج إلى تشريعات يجب أن تأخذ المسار التشريعي، أما الأخرى كالتعديل الوزاري فبإمكان رئيس الحكومة إقالة الوزراء والتصويت عليهم، ومن ثم يأتي بوزراء جدد، ليتم التصويت عليهم".

واوضح ان "الكتل السياسية فوضت عبد المهدي بذلك"، مشددا على "ضرورة أن يبدأ عبد المهدي بعمله من الآن لاختيار الشخصيات التي تتناسب مع المرحلة، وترضي الجميع".