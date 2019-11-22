متظاهرو قلعة سكر يقطعون الجسر المؤدي لحقل الغراف النفطي في ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن متظاهري قلعة سكر قطعوا الجسر المؤدي لحقل الغراف النفطي في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين في قضاء قلعة سكر قطعوا الجسر المؤدي الى حقل الغراف النفطي". يشار الى أن اهالي قضاء قلعة سكر انطلقوا اليوم، في تظاهرة على الشارع المؤدي الى حقل الغراف النفطي.

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