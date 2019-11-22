أفاد مصدر امني، الجمعة، بانطلاق تظاهرات في قضاء قلعة سكر شمال ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تظاهرات انطلقت، عصر اليوم، في قضاء قلعة سكر شمال ذي قار على الطريق المؤدي الى حقل الغراف النفطي".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذطر اسمه، أن "هذه التظاهرات تعد الاولى من نوعها في القضاء الذي لم يشهد اي حراك جماهيري منذ انطلاق التظاهرات في الأول من اكتوبر الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تظاهرات في قلعة سكر شمال ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.