انطلاق تظاهرات في قلعة سكر شمال ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تظاهرات انطلقت، عصر اليوم، في قضاء قلعة سكر شمال ذي قار على الطريق المؤدي الى حقل الغراف النفطي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذطر اسمه، أن "هذه التظاهرات تعد الاولى من نوعها في القضاء الذي لم يشهد اي حراك جماهيري منذ انطلاق التظاهرات في الأول من اكتوبر الماضي".