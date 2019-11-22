متظاهرون يقطعون طريق ناصرية سوق الشيوخ في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين اقدموا، اليوم، على قطع طريق ناصرية سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين واعادة فتح الطريق مرة أخرى".



وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق بينها محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) يومها التاسع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .