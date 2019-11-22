استقالة مسؤول محلي في ذي قار على خلفية الاحتجاجات

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن مدير ناحية الفضلية في محافظة ذي قار حيدر سلمان قدم، اليوم، استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها المحافظة والناحية بكشل خاص.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق بينها محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) يومها التاسع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .



ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.