يشكو مواطنون من عدم قدرة شركة "جي فور اس" البريطانية على حماية مطار بغداد الدولي، داعين الى تغيير هذه الشركة وابرام عقد مع شركة عراقية. وانتقد مواطنون ومسافرين عبر الخليج 365، ما وصفوها بالاساليب البدائية المتبعة في التفتيش وطرق التعامل مع المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. مواطنون يشكون من شركة 'جي فور اس' البريطانية المكلفة بحماية مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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