العفو الدولية تنشر فيديو وتعلق: ما يحدث في إيران خلال قطع الإنترنت

نشرت منظمة العفو الدولية، مقطع فيديو لإطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على متظاهرين، وعلقت بالقول "هذا مايحدث في ايران خلال قطع الانترنت" .
وأرفقت "العفو الدولية" الفيديو بتغريدة قالت فيها إن هذه المشاهد تظهر ما يحدث في إيران خلال قطع الإنترنت منذ بد المظاهرات الشعبية، احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود.
واندلعت المظاهرات، مساء الجمعة الماضي 15 تشرين اول، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين، ما أدى إلى رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة.
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