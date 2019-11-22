العفو الدولية تنشر فيديو وتعلق: ما يحدث في إيران خلال قطع الإنترنت

وأظهرت اللقطات، التي نشرتها المنظمة على حسابها في تويتر، رجال أمن يرتدون بزات سوداء وهم يطلقون الرصاص على مجموعة من المدنيين، دون أن تحدد موقع الحادثة.

وأرفقت "العفو الدولية" الفيديو بتغريدة قالت فيها إن هذه المشاهد تظهر ما يحدث في إيران خلال قطع الإنترنت منذ بد المظاهرات الشعبية، احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود.