سلم وفد يضم خمسة عراقيين ويتراسهم أحد زعماء الطائفة الأيزيدية في العراق وثيقة بمطالب المحتجين الى ممثلين للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب ما أفاد به موقع الحرة الامريكي .
وقال معاوية إن الغرض من الزيارة هو طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتظاهرات العراقيين، مضيفا أن الوفد نقل للأوروبيين الصورة الحقيقة لما يجري على الأرض.
وتابع أن أبرز المطالب التي نقلها الوفد تمثلت بضرورة "تغيير الحكومة الفاسدة وتغيير أو تعديل الدستور ودعم التظاهرات بكل الاشكال وقطع الأيادي الخارجية عن العراق وفي مقدمتهم إيران" على حد قوله.
وأشار إلى أن الوفد سيجري مقابلات مع مسؤولين من خارج دول الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة لطلب دعم المتظاهرين في العراق.
وتشير الإحصاءات إلى مقتل ما لا يقل عن 320 محتجًا وإصابة الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتنديد بالفساد الحكومي المتفشي ونقص الخدمات الأساسية على الرغم من ثروة العراق النفطية.
وتسعى الحركة التي لا قائد لها إلى إلغاء "النظام الطائفي" وإقالة الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد عراقي يسلم مطالب المتظاهرين لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.