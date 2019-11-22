سائرون: نرفض قانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء

اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الجمعة، الرفض القاطع لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء.
واضاف الشمري ان الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لانهاء التظاهرات السلمية اضافة لاساليبها الاخرى والتي ادت الى العديد من الضحايا والمصابين وعدم اطلاع الراي العام عن الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص.
وأوضح أن إرادة الأحزاب السياسية وبقاء وجودهم في السلطة تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية.
واعتبر مشروع قانون الأنتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء التفاف على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفاف بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالأصلاح.
وشدد الشمري على اهمية ان تعي الحكومة ان مايحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تاخير.
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