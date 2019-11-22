هاشتاكات التظاهرات العراقية تتصدر تويتر بعد رفع الحجب

اعلن مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، ان الهاشتاكات الخاصة بالتظاهرات العراقية عادت لصدارة ترند تويتر في العراق بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الخميس . واوضح المركز ان هاشتاك #العراق_ينتفض و #نريد_وطن و #نازل_اخذ_حقي ، تصدرت ترند تويتر في العراق، واشار المركز الى ان التغريدات تضمنت صور ومقاطع فيديوية من التظاهرات يشاركها المتظاهرون من مختلف المحافظات العراقية .



وتابع المركز ، ان وزارة الاتصالات العراقية اعلنت رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي بعد حجب استمر لاكثر من شهر ونصف .



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