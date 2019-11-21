بالصور.. حادث تصادم صهريجين بواسط يؤدى الى مقتل شخص واصابة اخر

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن تصادم صهريجين احدهما يحمل النفط الاسود والاخر مادة "الزفت" في واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عجلة صهريج محملة بمادة النفط الاسود اصدمت بعجلة صهريج أخرى محملة بمادة الزفت على الطريق العام بغداد - كوت في منطقة الضباعي ضمن قضاء العزيزية أسفر الحادث عن وفاة سائق العجلة الاولى وإصابة سائق العجلة الثانية".

واضافت ان "فرقنا توجهت في مركز العزيزية بمديرية دفاع مدني واسط صوب محل الحادث والوصول بوقت قياسي قصير"، مشيرو الى انه "تم انتشال جثة سائق العجلة الاولى وإخراج السائق الثاني من داخل العجلة ونقله إلى المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية له".

وتابعت انه "تم أخماد النيران التي اندلعت في العجلتين بأسناد من مركزي الصويرة والعزيزية ومنع احتراق الصهاريج بالكامل وإزالة المنتوج من الشارع العام وفتح الطريق أمام المارة".

Advertisements