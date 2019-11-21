التعليم تصدر بيانا بشأن الحديث حول تأجيل العام الدراسي الحالي

اصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، بيانا بشأن الحديث حول تأجيل العام الدراسي الحالي، فيما شددت على الاستمرار بالدوام والحث على مواصلة الدراسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "منذ بدء حدث التظاهرات أكدنا لمرات على أبنائنا الطلبة وعلى الملاكات التدريسية في الجامعات والمعاهد بضرورة الاستمرار بالدوام وحثت على مواصلة الدراسة، وحتمية عدم ايقاف العملية التعليمية لما لها من تأثير مصيري على مستقبل الطلبة"، لافنة الى "اننا بينا تلك المواقف عبر موقعنا الالكتروني الرسمي والصفحات المرتبطة به".

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واضافت ان "ما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل العام الدراسي الحالي هو امر عارٍ عن الصحة"، مشيرة الى انه "خبر مكذوب جملة وتفصيلاً حيث لم يصدر عن الوزارة او الوزير اي شيء بهذا الخصوص".

واكدت الوزارة "على وسائل الاعلام والوكالات الخبرية بضرورة اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية"، مشيرة الى ان "الموقع الوحيد الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو : (www.mohesr.gov.iq)، وأن كل ما ينشر من اخبار او تصريحات او مواقف في مواقع الكترونية او في صفحات التواصل الاجتماعي غير هذا الموقع إنما هي اخبار كاذبة وافتراء محض".