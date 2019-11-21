بالصور.. النيران تلتهم مضيف قسم شؤون العشائر في ذي قار

تنشر الخليج 365، صوراً لاندلاع النيران في مضيف قسم شؤون العشائر في ذي قار. وكان مصدر أمني افاد، اليوم الخميس، باضرام النار في مضيف قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار.



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