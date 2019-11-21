اضرام النار في مضيف قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار

أفاد مصدر أمني، الخميس، باضرام النار في مضيف قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين غاضبين اضرموا النار في مضيف قسم شؤون العشائر التابع لمديرية شرطة ذي قار". وتشهد محافظة ذي قار وعشر محافظات في وسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد منذ الاول من تشرين الاول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتغيير النظام وتعديل الدستور، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 300 شخص وآلآف الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.

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