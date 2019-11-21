الرئيس اللبناني يدعو المتظاهرين للحوار وتحديد مطالبهم

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، المتظاهرين في بلاده الى الحوار وتحديد مطالبهم، فيما اعتبر أن الفساد يهدد المجتمع واقتصاد البلاد.

وقال عون في له كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتابعتها الخليج 365، إنه "في الداخل اللبناني يهدد الفساد المجتمع واقتصاد البلاد"، داعياً المتظاهرين الى "الحوار وتحديد مطالبهم".

وأضاف أن "هنالك تحديات كبيرة تنتظر عمل الحكومة المقبلة"، داعياً القضاة إلى "ممارسة دورهم في معركة القضاء على الفساد".