أكتملت عملية بناء أطول مبنى أتريوم (ناطحة سحاب) في العالم في العاصمة الصينية بكين، والذي صممته شركة زها حديد للهندسة المعمارية. "ليزا سوهو" ناطحة سحاب بـ 45 طابقا ومساحة تبلغ 172800 متر مربع تقع في بكين، يحتوي البرج على مركز للمدينة ومكاتب تجارية. مبنى اتريوم بارتفاع 194.5 مترا تجاوز فندق برج العرب الذي يبلغ طوله 180 مترا.



جدير بالذكر أن شركة زها حديد للهندسة المعمارية أكملت مؤخرا مطار "نجم البحر" في العاصمة الصينية بكين ايضا. جدير بالذكر أن شركة زها حديد للهندسة المعمارية أكملت مؤخرا مطار "نجم البحر" في العاصمة الصينية بكين ايضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصميم شركة زها حديد.. الانتهاء من أطول مبنى 'ناطحة سحاب' في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.