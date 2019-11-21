نائب عن الفتح: اجتماع الاثنين خيَّرالحكومة بين خارطة الطريق والاقالة

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الخميس، أن الكتل السياسية الزمت نفسها والحكومة بخارطة طريق خلال 45 يوما او الاقالة، مطالبا معارضي مخرجات اجتماع الاثنين بتقديم حلا بديل بدلا من عرقلة المبادرة.
واضاف البلداوي، "لدينا تفاؤل كبير بتحقيق نتائج الاجتماع"، مشددا على ان "كل من يقاطع او يعارض مخرجات الاجتماع فالابواب مفتوحة كي يقدم حلا بديلا عن هذه المبادرة وان لايضع العصا بالدولاب، فهناك حركة شعبية ومتظاهرون ومن لايرضى بالاصلاحات المطروحة فيدينا ممدودة لجميع القوى المعارضة وندعوهم للمجئ بمبادرة اخرى تلبي طموحات الجماهير وتحقق مطالبهم".
وعقد 12 تحالفاً وكتلة سياسية، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعاً موسعاً لبحث الأوضاع التي تشهدها البلاد، فيما أصدر المجتمعون 6 قرارات وتوصيات، إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، وهددوا بسحب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين "عجز" الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن الفتح: اجتماع الاثنين خيَّرالحكومة بين خارطة الطريق والاقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.