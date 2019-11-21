نائب عن الفتح: اجتماع الاثنين خيَّرالحكومة بين خارطة الطريق والاقالة

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "ورقة اجتماع القوى السياسية وضعت خارطة طريق محددة لتلبية مطالب الجماهير ضمن فترات زمنية واضحة"، مبينا أن "مخرجات الاجتماع كانت فيها حالة مختلفة وهي عدم تضمين عبارات نطالب وسوف من المفردات العامة، بل الزمت نفسها والحكومة بخارطة طريق بفترة 45 يوما للتنفيذ والا فسيتم اقالة الحكومة واستبدالها".واضاف البلداوي، "لدينا تفاؤل كبير بتحقيق نتائج الاجتماع"، مشددا على ان "كل من يقاطع او يعارض مخرجات الاجتماع فالابواب مفتوحة كي يقدم حلا بديلا عن هذه المبادرة وان لايضع العصا بالدولاب، فهناك حركة شعبية ومتظاهرون ومن لايرضى بالاصلاحات المطروحة فيدينا ممدودة لجميع القوى المعارضة وندعوهم للمجئ بمبادرة اخرى تلبي طموحات الجماهير وتحقق مطالبهم".

وعقد 12 تحالفاً وكتلة سياسية، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعاً موسعاً لبحث الأوضاع التي تشهدها البلاد، فيما أصدر المجتمعون 6 قرارات وتوصيات، إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، وهددوا بسحب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين "عجز" الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة.