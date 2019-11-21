الخزعلي: احتجاز محمد بن زايد للشابندر اشبه باحتجاز بن سلمان للحريري

وقال الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها الخليج 365، إن "احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري".

وأضاف "لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان"، على حد قوله.



وكان السياسي العراقي عزت الشابندر نفى، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن احتجازه في دبي بالامارات.