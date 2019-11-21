نائب يطالب باتخاذ موقف حازم بشأن اغراق السوق بمنتجات لا تصلح للاستهلاك البشري

وقالت الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ موقف حازم وصريح وجدي للوقوف بوجه الهجمة الشرسة التي يقوم بها بعض التجار الفاسدون الذين يعتاشون على دماء ابناء بلدنا الجريح"، مشيرا الى "قيام بعض الجهات المشبوهة باغراق السوق بمنتجات مستوردة لا تصلح للاستهلاك البشري".وأضاف الجنابي، أنه "قد تم ادخال تلك المواد الى السوق العراقية من اجل الانتفاع المادي دون اي واعز او ضمير بما سيسببه ذلك من اضرار صحية جسمية تهدد حياة المواطنين الكرام ويؤدي الى كساد المنتج المحلي الذي هو المصدر الأساسي لأرزاق وقوت نسبة كبيرة من ابناء المجتمع العراقي".

وطالبَ الجنابي وزيري الصحة والتجارة وهيئتي المنافذ الحدودية والكمارك العراقيتين بـ"اجراء التحقيقات العاجلة بحق أولئك التجار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية لايقاف هذه التجاوزات على المصلحة العامة"، منوها الى أنه "سيثير هذا الإمر داخل أروقة البرلمان العراقي لمحاسبة الجهات التي سمحت لإدخال هذه المنتجات التي تضر في صحة المواطنيين وكذلك تسبب ضرر كبير للمنتج المحلي الذي سيجد صعوبة في منافسة البضاعة التالفة المستوردة في الوقت الراهن الذي انشغلت فيه الرئاسات الثلاث من أجل تنفيذ حزم الاصلاحات التي تلبي مطالب اخوتنا المتظاهرين في جميع انحاء العراق".