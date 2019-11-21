عودة خدمة الانترنت تدريجيا في ايران

عادت، اليوم الخميس، خدمة الانترنت بشكل تدريجي الى ايران.
وبحسب معلومات فإن مجلس الامن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالانترنت (ADSL) للهواتف الارضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران.
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