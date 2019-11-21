عودة خدمة الانترنت تدريجيا في ايران

وقالت وكالة فارس الايرانية، بحسب مصدرها، إنه "وبتفويض من مجلس الامن القومي الايراني فان خدمة الانترنت استؤنفت في بعض المناطق.

وبحسب معلومات فإن مجلس الامن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالانترنت (ADSL) للهواتف الارضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران.