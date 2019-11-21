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عودة خدمة الانترنت تدريجيا في ايران

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عادت، اليوم الخميس، خدمة الانترنت بشكل تدريجي الى ايران.
وقالت وكالة فارس الايرانية، بحسب مصدرها، إنه "وبتفويض من مجلس الامن القومي الايراني فان خدمة الانترنت استؤنفت في بعض المناطق.

وبحسب معلومات فإن مجلس الامن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالانترنت (ADSL) للهواتف الارضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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