فيديو: معركة شرسة بين فأر وأفعى سامة فمن المنتصر؟

نشب عراك بين فأر وأفعى سامة وضعهما أحد الأشخاص في قفص مغلق، حتى انتهت المعركة دون خروج أحد مغلوباً نشر مقطع فيديو على فيسبوك بين فأر وأفعى سامة تم وضعهما في قفص حديدي مغلق. وعلى عكس المتوقع، فإن العراك شهد عدم استسلام الفأر لـ لدغات الأفعى السامة، بل وفي بعض الأحيان كان يهاجمها بكل رباطة جأش.



المثير للاهتمام أن الأفعى حاولت مراراً وتكراراً عصر الفأر دون أن تتمكن من ذلك، حيث أنه كان يفلت بكل انسيابية، وفي النهاية سئمت الأفعى من شجاعة هذا الفأر، وبقي الفأر حذراً متأهباً لأي هجوم.

المثير للاهتمام أن الأفعى حاولت مراراً وتكراراً عصر الفأر دون أن تتمكن من ذلك، حيث أنه كان يفلت بكل انسيابية، وفي النهاية سئمت الأفعى من شجاعة هذا الفأر، وبقي الفأر حذراً متأهباً لأي هجوم.

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