وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بتوضيحات بشأن آثار اليورانيوم في موقع غير معلن

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، أن على إيران تقديم توضيحات بشأن رصد آثار لليورانيوم في موقع غير معلن بأراضيها.
وذكر فيروتا أن الوكالة الدولية منذ إعلانها رسميا في الأسبوع الماضي عن رصدها "آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع غير معلن" في إيران واصلت اتصالاتها مع سلطات هذه البلاد، غير أن طهران لم تقدم منذ ذلك الحين أي معلومات إضافية والمسألة لا تزال قائمة.
ولفتت "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت هذا الاكتشاف مؤشرا على احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران، فيما صرح مندوب روسيا بأن الحديث يدور عن آثار نشاط نووي مورس قبل ما بين 20 و30 عاما، ولا داعي لأي مخاوف بشأن الانتشار النووي.
وحسب الوكالة الإخبارية البريطانية التي كشفت عن الموضوع لأول مرة في سبتمبر الماضي، أبلغ فيروتا إيران حينها بأن "الوقت عامل جوهري" في توضيح مصدر هذه الآثار.
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