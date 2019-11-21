بالفيديو: شاب يقتل 'متسولة' أمام الناس بدم بارد!

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل رجل لمتسولة طلبت منه مساعدة مالية في أحد شوارع البرازيل.
ووثق الفيديو لحظة إخراج الجاني مسدسه وإطلاقه النار على الضحية من مسافة قريبة، قبل أن يمشي بهدوء من مكان الحادث وكأن شيئا لم يحدث.
ووقع الحادث في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي في شارع رئيسي في مدينة نيتيروي. وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة القريبة، يمكن رؤية سيدة تتوقف لمساعدة الضحية وتستنجد بالسيارات المارة لنقلها للمستشفى.
وقالت الشرطة إنه بعد إلقاء القبض على القاتل والمعروف باسم أدربال راموس دي كاسترو، اعترف بأن المرأة كانت تطلب منه ريالا برازيليا واحدا، أي ما يعادل 20 سنتا فقط.
وكشفت التقارير أن الضحية التي ماتت متأثرة بجراحها تدعى زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مشردة تُعرف باسم "نييا".
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