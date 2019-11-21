خطأ لا يغتفر لإعلامية سعودية: المملكة أكبر الدول تصديرا للإرهاب 'فيديو'

وقالت مذيعة قناة الإخبارية خلال تغطيتها لمهرجان الزهور في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، "لا شك أن حكومتنا الرشيدة، حكومة المملكة العربية السعودية، هي المتصدر الأول للإرهاب عالميا ودوليا".

ورد بعض النشطاء بقولهم إن المذيعة كانت تقصد قول "أكبر متصدية للإرهاب"، إلا أن التعبير خانها ووقعت في الخطأ.