خطأ لا يغتفر وقعت فيه مذيعة سعودية في قناة رسمية، حيث قالت أن الحكومة السعودية أكبر مصدر للإرهاب في المنطقة، وأثار الفيديو ضجة علي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت مذيعة قناة الإخبارية خلال تغطيتها لمهرجان الزهور في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، "لا شك أن حكومتنا الرشيدة، حكومة المملكة العربية السعودية، هي المتصدر الأول للإرهاب عالميا ودوليا".
ورد بعض النشطاء بقولهم إن المذيعة كانت تقصد قول "أكبر متصدية للإرهاب"، إلا أن التعبير خانها ووقعت في الخطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ لا يغتفر لإعلامية سعودية: المملكة أكبر الدول تصديرا للإرهاب 'فيديو' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.