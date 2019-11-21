العراق يروج لمونديال قطر 2022 عبر مبادرة 'جول كليك'

وفي إطار مبادرة جول كليك، وهو مشروع لسرد وتصوير واقع كرة القدم في العالم، جرى تسليم المشاركين كاميرات تقليدية تستخدم لمرة واحدة، ليصوروا بها شغفهم واهتمامهم بكرة القدم. وشهدت المبادرة مشاركة عمال ومشجعين وصحفيين ومدربين ولاعبين من فرق البراعم والمحترفين، وجاءت النتيجة بمجموعة قصص تحكيها الصور التي التقطها أكثر من 30 قطري ومقيم في قطر.

جول كليك في سطور:

تستقطب مبادرة جول كليك أفراداً ملهمين ليسردوا من خلال كرة القدم قصصاً مشوّقة عنهم، وعن مجتمعاتهم وبلدانهم باستخدام كاميرات تقليدية لإظهار ما تعنيه كرة القدم بالنسبة إليهم. وتنتشر جول كليك في أكثر من 120 دولة حول العالم، من سيراليون، والعراق، إلى الولايات المتحدة والبرازيل. وتضم قائمة شركاء جول كليك كالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكوبا90، وأديداس. Advertisements وقد نجحت جول كليك في تنظيم عدة معارض كبرى ناجحة في لندن، وموسكو، وبودابست، وريو دي جانيرو، وليون.

وحول ذلك، قالت مديرة إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ميعاد العمادي "تمثل كرة القدم جانباً هاماً في حياة الناس، ليس في قطر فحسب، إنما في كل أنحاء المنطقة، فهي تعد الرياضة الأكثر شعبية من حيث حجم المشاركة، ويعشق الناس مشاهدة مبارياتها برفقة عائلاتهم وأصدقائهم".

وأضافت العمادي: "ما يعجبني في جول كليك قطر أنها مبادرة تسرد قصصاً كما يراها الأفراد المشاركون من مواطنين ومقيمين، ويسلطوا الضوء على واقع الحياة في قطر، والتنوّع الذي تمتاز به الدولة. وقد طُلب من المشاركين أن يعكسوا بعدساتهم ما تعنيه كرة القدم بالنسبة لهم، وبالطبع جاء الجميع بصور تعكس رؤاهم لواقع اللعبة الجميلة في قطر. وبالنظر إلى صور المشاركين، أرى جانباً من قطر لم يسبق لي رؤيته بهذه الطريقة المبتكرة. وباعتباري مواطنة قطرية، فقد رأيت هذه الجوانب أكثر تألقاً بعدسات المشاركين".