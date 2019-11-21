العراق يروج لمونديال قطر 2022 عبر مبادرة 'جول كليك'

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2019-11-21 | 15:33
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مع بدء العد التنازلي على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد ثلاثة أعوام من الآن، تعاونت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر مع مبادرة جول كليك لإلقاء الضوء على شعبية كرة القدم في قطر، وذلك من خلال عدسات أفراد يعيشون في البلد الذي سيستضيف النسخة المقبلة من المونديال.
وفي إطار مبادرة جول كليك، وهو مشروع لسرد وتصوير واقع كرة القدم في العالم، جرى تسليم المشاركين كاميرات تقليدية تستخدم لمرة واحدة، ليصوروا بها شغفهم واهتمامهم بكرة القدم. وشهدت المبادرة مشاركة عمال ومشجعين وصحفيين ومدربين ولاعبين من فرق البراعم والمحترفين، وجاءت النتيجة بمجموعة قصص تحكيها الصور التي التقطها أكثر من 30 قطري ومقيم في قطر.
جول كليك في سطور:
وتنتشر جول كليك في أكثر من 120 دولة حول العالم، من سيراليون، والعراق، إلى الولايات المتحدة والبرازيل.
وتضم قائمة شركاء جول كليك كالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكوبا90، وأديداس.
وقد نجحت جول كليك في تنظيم عدة معارض كبرى ناجحة في لندن، وموسكو، وبودابست، وريو دي جانيرو، وليون.
وحول ذلك، قالت مديرة إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ميعاد العمادي "تمثل كرة القدم جانباً هاماً في حياة الناس، ليس في قطر فحسب، إنما في كل أنحاء المنطقة، فهي تعد الرياضة الأكثر شعبية من حيث حجم المشاركة، ويعشق الناس مشاهدة مبارياتها برفقة عائلاتهم وأصدقائهم".
وأضافت العمادي: "ما يعجبني في جول كليك قطر أنها مبادرة تسرد قصصاً كما يراها الأفراد المشاركون من مواطنين ومقيمين، ويسلطوا الضوء على واقع الحياة في قطر، والتنوّع الذي تمتاز به الدولة. وقد طُلب من المشاركين أن يعكسوا بعدساتهم ما تعنيه كرة القدم بالنسبة لهم، وبالطبع جاء الجميع بصور تعكس رؤاهم لواقع اللعبة الجميلة في قطر. وبالنظر إلى صور المشاركين، أرى جانباً من قطر لم يسبق لي رؤيته بهذه الطريقة المبتكرة. وباعتباري مواطنة قطرية، فقد رأيت هذه الجوانب أكثر تألقاً بعدسات المشاركين".
من جهته، قال مؤسس جول كليك، ماتيو باريت، "قررنا بعد نجاح مشروعنا في روسيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018، التوجّه مباشرة للعمل في قطر، لنمنح الفرصة أمام الناس لسرد قصصهم الخاصة بعدساتهم. وقد حظيت كأس العالم قطر 2022 بتغطية إعلامية واسعة منذ فوز قطر بحق استضافة البطولة في عام 2010، لكن لم تتح أمام الجمهور في قطر، من مواطنين ومقيمين ومن كلا الجنسين، فرصة نقل الصورة وفق ما يرونه على أرض الواقع".
وأضاف باريت: "تجسّد صورنا التي التقطت في قطر الشعبية الواسعة لكرة القدم في المجتمع، ولا شك أن هذه الصور ستغيّر كثيراً من معتقدات العديد من الناس حول قطر، فقد قدّم المشاركون معنا رؤىً واقعية وتلقائية حول ثقافة كرة القدم في قطر، بطريقة لا يمكنها إنجازها إلا عبر أفراد يعيشون وسط هذا المجتمع إنها بلا شك رؤية جديدة مختلفة حول قطر وشعبية كرة القدم فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يروج لمونديال قطر 2022 عبر مبادرة 'جول كليك' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.